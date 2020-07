Schreeuwen verboden op Japanse rollercoasters door corona: bazen pretpark doen voor hoe het moet KVE

09 juli 2020

12u02

Bron: The Wall Street Journal, Business Insider 8 In Japan zijn de pretparken heropend en dat gaat gepaard met een opmerkelijke aanbeveling. Zo is schreeuwen op achtbanen ‘not done’ om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Zwijgen is dus goud, maar voor sensatiezoekers quasi onmogelijk, klinkt het. Daarop zijn twee bazen van een pretpark in een rollercoaster gekropen om de attractie mét mondmasker en in volledige stilte te beleven. Kom dat zien!



De aanbeveling om niet te schreeuwen is opgenomen in een reeks richtlijnen die eind mei door een koepelorganisatie werden opgelijst om de veilige heropening van attracties mogelijk te maken. De regels zijn volgens The Wall Street Journal ondertussen overgenomen door de meeste Japanse pretparken.

Moeilijker is echter om bezoekers te overtuigen van het feit dat je een achtbaan kan beleven zonder een kik te geven. Pretpark Fuji-Q, nabij de stad Fujiyoshida in de prefectuur Yamanashi, heeft daarom besloten om het tegendeel te bewijzen.



“We kregen klachten dat het verzoek van de pretparkvereniging om geen harde geluiden te maken onmogelijk en te streng was”, vertelde een woordvoerder van Fuji-Q aan The Wall Street Journal. “Daarom hebben we besloten de video uit te brengen.”

Daarin is te zien hoe twee bazen van het park van het ritje genieten in volledige stilte. “Schreeuw vanbinnen in je hart”, is de slotboodschap van het filmpje. Benieuwd of de heren navolging zullen krijgen.

