Schreef 16-jarige Macron erotische roman over lerares, nu echtgenote Brigitte? mvdb

15u52

Bron: Closer 0 REUTERS Frans president Emmanuel Macron (40) en Première Dame Brigitte (64), al kussend in het Élysée. Schreef Frans president Emmanuel Macron als zestienjarige tiener in 1993 een erotische roman met in de hoofdrol lerares Brigitte, zijn latere vrouw? Dat is een hoogst opmerkelijke passage in 'Brigitte Macron, l'affranchie' (vrij vertaald: Brigitte Macron, de vrijgevochtene), de allereerste biografie over Frankrijks Première Dame die volgende week verschijnt.

Het tijdschrift Closer lichtte gisteren al een tipje van de sluier. Hun journaliste Maëlle Brun is de auteur van het boek.

Als middelbare scholier op een jezuïetencollege in zijn thuisstad Amiens kreeg Macron nooit les van de 24 jaar oudere Brigitte Trogneux. Hij zit wel in de klas met een van haar dochters. Brigitte regisseert de schooltoneelstukken en leert zo de innemende Macron kennen. Hij is vijftien en stapelverliefd op de lerares Frans. En ook Brigitte valt voor hem. Zij is onder de indruk van Macrons intelligentie, zal ze later verklaren.

De vonk slaakt zeker over als de twee een toneelstuk van de Italiaanse auteur Eduardo De Filippo herwerken. Maar Brigitte is getrouwd, mama en is leerkracht. En vooral: Macron is een minderjarige leerling.

Macron die met zijn verliefdheid geen weet blijft, kruipt dan maar in z'n pen. Het resultaat zijn enkele liefdesgedichten en een heuse roman, schrijft Maëlle Brun. De auteur ging praten met een vrouw die als tiener in dezelfde wijk als Macron woonde. Hij gaf haar in 1993 de opdracht een boekmanuscript van driehonderd vellen uit te tikken. Een erotische roman waarin hij en Brigitte de protagonisten zijn. Pikant taalgebruik wordt niet geschuwd. Macron gebruikte wel andere namen, maar volgens de vrouw was het duidelijk hoe de vork in de steel zat. Het blijft daarom doodjammer dat ze de uitgetikte pagina's destijds niet heeft bijgehouden.

De ouders van Macron kregen later door dat hun zoon verliefd bleef op Brigitte. Zij grijpen in en sturen hun zoon naar een prestigieus college in Parijs waar hij zijn middelbare school afmaakt. Toch kan hij Brigitte maar niet vergeten, ook niet tijdens zijn universitaire studies in Nanterre. Hij is intussen meerderjarig, maar blijft Brigitte in het geniep zien. Want zij is dan nog altijd getrouwd. Het zou nog tot 2007 duren vooraleer zakenbankier Macron en Brigitte in het huwelijksbootje stappen.

De biografie 'Brigitte Macron, l'affranchie' ligt vanaf woensdag 17 januari in de Franse boekhandels.

REUTERS

Photo News

Photo News