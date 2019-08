Schouw op Brunssummerheide afgelopen, Jos Brech legt geen verklaring af over dood Nicky Verstappen Niels Klaassen

27 augustus 2019

08u39

Bron: AD.nl 0 Verdachte Jos Brech zal vanmiddag waarschijnlijk geen verklaring afleggen tijdens de niet-inhoudelijke zitting van de rechtbank over de dood van de Nederlandse jongen Nicky Verstappen (11). “Een verklaring ligt niet in de lijn der verwachtingen", aldus zijn advocaat Gerald Roethof. De schouw die vandaag op de Brunssummerheide plaatsvond, is iets voor het middaguur afgerond.

De zitting in de rechtbank van Maastricht volgt op het bezoek aan de Brussummerheide waar de ouders van Nicky Verstappen oog in oog stonden met verdachte Jos Brech, precies 21 jaar na de dood van hun zoon, exact op de plekken waar Nicky verdween en later dood gevonden werd. “De verdachte zien is voor hen altijd moeilijk, het is geen gebeurtenis waar ze naar uitkijken”, zei Peter R. de Vries, die de ouders van Nicky bijstaat, eerder vandaag. De colonne auto’s, met daarin onder andere verdachte Jos Brech, heeft de heide inmiddels weer verlaten.

DNA

De ouders van Nicky hoopten ongetwijfeld dat Brech na het lange zwijgen eindelijk zou verklaren hoe er 21 DNA-sporen van hem op en bij Nicky gevonden zijn. Mogelijk dat de confrontatie met de plek des onheils iets van zijn zwijgzaamheid zou doorbreken?



De Vries noemde dat eerder al ‘ijdele hoop’. Hij denkt vooral dat de rechtbank nu een veel beter beeld krijgt van de situatie ter plaatse: “Dat is belangrijk in een rechtszaak. Ken je de afstanden, weet je de belangrijke plekken en de verhoudingen? Ik merk vaak dat daar tijdens rechtszaken verwarring over is. Dan staat iedereen gebogen over een plattegrond, maar merk je aan de vraagstelling dat niemand echt daar is geweest.”

Vandaag samen met de familie Verstappen op de Brunsummer hei voor de schouw van de rechtbank. Een beladen dag... niet alleen is de familie terug op de lokatie waar zij hun Nicky verloren, maar ook staan zij weer oog in oog met de man die zij daar verantwoordelijk voor houden...

Tijdens de vierde, niet-inhoudelijke zitting in deze langslepende zaak wordt ook gesproken over de voorlopige hechtenis van Brech. Hij zit sinds zijn arrestatie in Spanje vorig jaar in de cel. De rechtbank zal ook een korte samenvatting geven van de schouw. Een woordvoerster van de rechtbank benadrukte dat het bij de schouw puur om de beeldvorming gaat van plekken die in het omvangrijke dossier worden genoemd, en niet om mogelijke scenario’s te onderzoeken.

Plaats delict

Met de officieren van justitie, advocaat Gerald Roethof en verdachte Jos Brech arriveerden de drie rechters en de ouders vanmorgen tegen 10.00 uur op de plaats delict. Ook zijn er agenten meegegaan, die tekst en uitleg gaven over de drie plekken op de heide die werden bezocht.

Ze liepen naar de plaats waar Nicky plots uit zijn tent verdween op 10 augustus 1998, en naar het sparrenbos ruim 1 kilometer verderop waar de jongen op 11 augustus 's avonds dood gevonden werd. De stoet ging ook langs de locatie waar Brech op de fatale avond door agenten werd staande gehouden, maar weer verder mocht fietsen. Hij is kort daarna nog als getuige gehoord, maar pas tientallen jaren later - na een DNA-match - kwam hij als verdachte in beeld.



Voor advocaat Roethof van verdachte Brech had de schouw niet gehoeven. Hij koestert argwaan. “Het gaat erom dat het Openbaar Ministerie een beeld wil schetsen. Ik weet niet of hier een psychologisch spel gespeeld wordt. Ik heb eerder gezegd het niet nodig te vinden dat Brech kwam. Dit had voor mij niet gehoeven.”

Mega-operatie

Voor de schouw van ongekende omvang ging maar liefst vier vierkante kilometer Brunssummerheide vannacht op slot. Overal stonden wegafzettingen, politiemensen patrouilleerden met honden in het gebied. Wandelaars en fietsers werden geweigerd bij controleposten. In totaal zeker honderd politiemensen en militairen probeerden samen het gebied vrij te houden van pottenkijkers. Deelnemers van het speciale rechtbankbezoek moesten vooraf hun telefoons en eventuele andere opname-apparatuur inleveren.