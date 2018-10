Schotse vestigt wereldrecord met fietstocht rond de wereld in 125 dagen TTR

18 oktober 2018

20u11

Bron: Belga 1 Na 125 dagen is de 38-jarige Schotse Jenny Graham vanavond opnieuw in Berlijn aangekomen na een fietstocht rond de wereld. Volgens de Britse ambassade heeft ze daarmee een wereldrecord te pakken.

Graham is de eerste vrouw die in deze tijd alleen de wereld rondfietste. Het vorige record stond op 144 dagen. De Schotse krijgt daarmee een plaats in het Guinness Book of Records.



"Het is een fantastisch gevoel, hier heb ik anderhalf jaar naartoe geleefd. Het laat zien dat wij, vrouwen, veel meer kunnen dan we denken", aldus Graham. Familie, onder wie haar 20-jarige zoon, en vrienden stonden haar op het Pariser Platz op te wachten met champagne en confetti.

Ook de Britse ambassadeur Sir Sebastian Wood wachtte zijn landgenote op aan de Brandenburger Tor, wat op 16 juni het startpunt was voor haar tocht. "Ze belichaamt sportiviteit en doorzettingsvermogen. Het feit dat ze voor Berlijn koos als begin- en eindpunt, bewijst dat Britten, en vooral jongeren, enthousiast zijn over deze stad.”



Graham komt uit Inverness in Schotland. Ze fietste tijdens haar tocht zo'n 29.000 kilometer door 16 landen en 4 continenten. Daarbij worden de vluchten niet meegerekend.

Bekijk hieronder beelden van andere wereldrecords: