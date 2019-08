Schotse rechter verwerpt vraag om zich te verzetten tegen schorsing Brits parlement FVI

30 augustus 2019

11u54

Bron: Belga 0 Een Schotse rechter heeft vrijdag een verzoek verworpen om zich te verzetten tegen de schorsing van het parlement, beslist door de Britse premier Boris Johnson. Deze voorlopig beslissing moet nog bevestigd worden tijdens een hoorzitting op 6 september.

De zaak voor een rechtbank in de Schotse hoofdstad Edinburgh was donderdag begonnen. 75 Britse parlementsleden hoopten de beslissing van premier Johnson terug te draaien om het parlement in Londen vijf weken lang te sluiten.

In het Noord-Ierse Belfast wordt een gelijkaardige zaak behandeld.