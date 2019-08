Schotse rechter verwerpt vraag om zich te verzetten tegen schorsing Brits parlement, ook oud-premier Major stapt naar rechtbank FVI LH

30 augustus 2019

11u54

Bron: Belga, ANP 0 Een Schotse rechter heeft vandaag een verzoek verworpen om zich te verzetten tegen de schorsing van het parlement, beslist door de Britse premier Boris Johnson. Deze voorlopige beslissing moet nog bevestigd worden tijdens een hoorzitting op 6 september. Ook de Britse voormalige premier John Major gaat naar de rechter.

De zaak voor een rechtbank in de Schotse hoofdstad Edinburgh was gisteren begonnen. 75 Britse parlementsleden hoopten de beslissing van premier Johnson terug te draaien om het parlement in Londen vijf weken lang te sluiten. De procedure in Edinburgh werd volgens de openbare omroep BBC vorige maand al aanhangig gemaakt, maar door de beslissing van Johnson om de werkzaamheden van het Lagerhuis vijf weken lang op te schorten, hoopten de betrokken parlementsleden dat er snel een tussentijds verdict kan komen.

De rechter van de rechtbank van Edinburgh besliste dat hij niet kan ingaan op het verzoek om de sluiting van het parlement tegen te houden, in afwachting van een hoorzitting ten gronde op 6 september.

In het Noord-Ierse Belfast wordt een gelijkaardige zaak behandeld. In Londen maakte zakenvrouw Gina Miller bekend dat ook zij via juridische weg Johnson stokken in de wielen wil steken. Zij slaagde er in 2017 al in om af te dwingen dat het parlement mag stemmen over de brexit. Aan de BBC zei ze deze ochtend dat het duidelijk is dat Johnsons strategie erin bestaat het parlement de mogelijkheid te ontnemen om een wet te stemmen die een “no deal”-brexit tegenhoudt. Dat betekent dat Groot-Brittannië de Europese Unie op 31 oktober zou verlaten zonder een onderhandelde regeling.

Hulp van oud-premier Major

Voormalig Brits premier John Major zegt zich te voegen in de zaak die Miller heeft aangespannen. “Ik heb beloofd dat ik een rechterlijk oordeel zou vragen als de premier het parlement langdurig schorst om te voorkomen dat parlementariërs zijn brexitplannen dwarsbomen”, schrijft Major in een verklaring die online is gezet. “Ik wil de rechtbank adviseren vanuit mijn ervaring in de regering als minister en premier, en ook omdat ik vele jaren lid ben geweest van het Lagerhuis.” Die zaak zal volgens Miller voorkomen op 5 september.