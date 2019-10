Schotse premier wil in 2020 nieuw referendum over onafhankelijkheid: “Brexit is een ramp”

SVM

15 oktober 2019

19u24

Bron: Belga

0

Schotland zal volgend jaar een nieuw referendum houden over de onafhankelijkheid. Dat heeft de Schotse premier Nicola Sturgeon (Scottish National Party, SNP) vandaag gezegd. Dat nieuwe referendum is nodig omdat Schotland tegen zijn wil uit de EU zal verdwijnen. "Brexit is een ramp", zei Sturgeon in haar toespraak voor het jaarlijkse congres van de SNP in Aberdeen. "We weten niet of het Verenigd Koninkrijk al dan niet zonder deal uit de EU zal stappen, maar we weten dat geen van die opties in het belang van Schotland is."