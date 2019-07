Schotse premier waarschuwt voor "gevaarlijke" no-dealstrategie van Boris Johnson AW

29 juli 2019

22u25

Bron: Belga 2 De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon heeft de nieuwe Britse premier Boris Johnson ervan beschuldigd een brexit zonder akkoord na te streven. Dat verklaarde Sturgeon na een officieel bezoek van Johnson aan Schotland.

"Achter alle bluf en poeha schuilt een regering die gevaarlijk is. Het pad dat bewandeld wordt is gevaarlijk, voor Schotland maar ook voor het volledige Verenigd Koninkrijk", deelde Sturgeon na afloop van haar gesprek met Johnson mee.



"Dit is een regering die een no-dealstrategie hanteert, hoe fel ze dat in het openbaar ook ontkent", deelde de eerste minister van Schotland nog mee aan de journalisten. "Hij zegt dat hij een akkoord wil met de EU. Maar het is absoluut onduidelijk hoe hij vanuit zijn huidige positie van hardliner tot een akkoord denkt te komen."

No-deal

Johnson heeft aangekondigd dat Groot-Brittannië de EU op 31 oktober hoe dan ook zal verlaten, desnoods zonder akkoord. Johnson verwerpt het echtscheidingsakkoord dat zijn voorganger Theresa May met de EU had gesloten had. Hij zegt wel werk te willen maken van een nieuw akkoord, hoewel de Europese Commissie al heeft meegedeeld dat ze geen nieuwe onderhandelingen wenst.

De zaak ligt erg gevoelig in Schotland, dat zich in 2016 bij het referendum uitgesproken had tegen de brexit.

Bezoek aan Schotland

Bij zijn aankomst aan het Bute House in Edinburgh, de ambtswoning van de Schotse premier, werd Boris Johnson uitgejouwd door een groep manifestanten. Aanhangers van de Schotse onafhankelijkheid en tegenstanders van de brexit waren samengekomen voor die actie. Na afloop van het urenlange gesprek tussen Johnson en Sturgeon, heeft de Britse eerste minister het gebouwen via een uitgang aan de achterzijde verlaten.