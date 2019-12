Schotse premier vraagt toestemming voor tweede referendum over onafhankelijkheid KVDS

19 december 2019

11u18

De Schotse premier Nicola Sturgeon gaat aan de Britse regering de toestemming vragen om een tweede referendum te organiseren over Schotse onafhankelijkheid. De partij van Sturgeon was goed voor een indrukwekkende overwinning tijdens de verkiezingen: volgens de premier een duidelijk signaal van de Schotse kiezer. Maar als er een referendum komt, moet dat wel "op een legale manier" gebeuren, zo beklemtoont ze.

Sturgeon zal donderdag een brief sturen naar de Britse eerste minister Boris Johnson. Als de Britse regering haar vraag naast zich neerlegt, zal Sturgeon naar eigen zeggen “alle mogelijke opties” bekijken. Ze zou daarbij wel “op een redelijke en doordachte manier” te werk willen gaan.

Zaad

Ingaan op wat ze zal doen als de Britse premier Boris Johnson de aanvraag voor het referendum niet goedkeurt, wil ze niet. “Maar hoe meer de conservatieve regering probeert om onze vraag tegen te houden, hoe meer ze het zaad zaait voor haar toekomstige nederlaag”, klonk het.





Het eerste referendum dateert van 2014 en de onafhankelijkheid werd toen door 55 procent van de Schotten afgewezen. De bevraging werd toen beschouwd als iets wat maar één keer in een generatie zou voorkomen. Maar volgens de Schotse Nationale Partij (SNP) zou de brexit alles veranderd hebben.

De SNP won vorige week 47 van de 59 Schotse zetels in het Britse parlement. In tegenstelling tot Engeland stemden de Schotten bij het brexit-referendum dat ze in de EU wilden blijven.

De Britse premier Boris Johnson liet eerder echter al verstaan dat hij pertinent geen Schots referendum over onafhankelijkheid wil. Conservatief parlementslid Michael Grove herhaalde afgelopen weekend nog dat de regering Johnson “helemaal niet de intentie” had om een nieuw referendum toe te laten in Schotland.