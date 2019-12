Schotse onafhankelijkheidspartij SNP wint fors: premier wil nieuwe referendum over onafhankelijkheid KV TT

13 december 2019

05u24

Bron: The Guardian, BBC 2 De tweede opmerkelijke overwinning van de Britse nationale verkiezingen is weggelegd voor de Scottish National Party (SNP), die meer dan 50 van de 59 zetels in de wacht zal slepen. Premier en SNP-leider Nicola Sturgeon legt een nieuwe onafhankelijkheidsreferendum voor de regio op tafel.

De partij van de Schotse premier Nicola Sturgeon zou bijna evenveel zetels halen als bij haar beste resultaat ooit, in 2015, toen ze 56 zetels in het Britse parlement kon veroveren. Sinds 2017 had de SNP 35 zetels in handen.

“Er is nu een mandaat om de bevolking van Schotland de keuze te bieden over onze eigen toekomst”, aldus Sturgeon. “Boris Johnson mag dan een mandaat hebben om Engeland uit de Europese Unie te halen. Hij heeft nadrukkelijk geen mandaat om Schotland uit de Europese Unie te halen. Schotland moet een keuze hebben over onze eigen toekomst. We willen de Schotse toekomst opnieuw in Schotse handen, dat is de belangrijkste boodschap van vanavond.”

De Schotse is veel minder tevreden met het algemene resultaat. De Conservatieven van zittend premier Boris Johnson halen vlotjes een absolute meerderheid, wat hem een vrijgeleide geeft om het Verenigd Koninkrijk op 31 januari uit de EU te loodsen. De Schotten zijn over het algemeen tegen de brexit gekant. “Het resultaat is grimmig”, aldus Sturgeon. “Maar de Schotten hebben een keuze voor een andere toekomst. Ik heb een duidelijk mandaat om Schotland die keuze te geven, daar bestaat geen twijfel over. En dan is het aan het volk om te kiezen. Maar Johnson heeft niet het recht om Schotland uit de EU te halen, en heeft niet het recht om ons die keuze af te nemen”, zei ze.

In 2014 stemden de Schotten al eens over onafhankelijkheid van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Iets meer dan 55 procent was daar toen tegen, maar de brexit zou de uitslag wel eens in het voordeel van het independence-kamp kunnen doen kantelen.

Schotse onafhankelijkheid?

Na het bekendmaken van de exit poll, waarin de partij 55 zetels werden toebedeeld, zei Angus Robertson, van 2007 tot 2017 leider van de SNP in het Lagerhuis, al dat de Schotse eis voor een tweede onafhankelijkheidsreferendum onbetwistbaar is.

Zijn partij is al vier keer op rij de grootste in Schotland, haalde hij aan, en in hun programma staat de Schotse onafhankelijkheid centraal. Boris Johnson kan dat niet negeren en moet een tweede onafhankelijkheidsstemming in Schotland toestaan, aldus Robertson. “Dat tegenhouden en zeggen dat je niet over je eigen toekomst kan beslissen, is belachelijk”, zei hij aan de BBC.

Belofte maakt schuld

De Conservatieven zijn echter erg gekant tegen een nieuw referendum over de Schotse onafhankelijkheid.

Eerder deze week beloofde Ruth Davidson, de voormalige leider van de Schotse Conservatieven dat ze naakt in Loch Ness zou zwemmen als de SNP 50 zetels zouden behalen. De kans is reëel dat ze die belofte dus zal moeten waarmaken.