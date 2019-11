Schotse nationalisten willen Labour-regering steunen in ruil voor nieuw referendum over onafhankelijkheid TT

08 november 2019

15u16

Bron: Reuters, Belga 0 De Schotse Nationalistische Partij (SNP) is bereid samen met Labour een “progressieve alliantie” te vormen als de resultaten van de Britse verkiezingen volgende maand dat toelaten. Voorwaarde is wel dat Labour dat een nieuw onafhankelijkheidsreferendum in Schotland steunt. Dat zei partijleider en premier Nicola Sturgeon op de start van de verkiezingscampagne in Edinburgh.

De SNP heeft vandaag 35 van de 59 Schotse zetels in het Britse Lagerhuis, maar mag er daar volgens de verwachtingen na 12 december nog een deel bij tellen. De partij kan dan ook wel eens de ‘kingmaker’ worden als de parlementsverkiezingen opnieuw geen duidelijke winnaar met een absolute meerderheid opleveren. De SNP hoopt dan ook zijn grootste eis, een nieuw referendum over onafhankelijkheid zoals in 2014, te kunnen gebruiken in ruil voor eventuele steun aan een Labour-regering.

“Als we opnieuw met een ‘hung parliament’ (een parlement zonder absolute meerderheid, red.) zitten, zullen de SNP-parlementsleden een progressieve alliantie proberen te vormen om de Conservatieven uit de regering te houden”, aldus partijleider Sturgeon vanmiddag. “Maar de SNP zal geen steun geven aan partijen die niet het principe van zelfbeschikking voor Schotland niet ondersteunen”, klonk het nog.

Schotland stemde in 2014 in meerderheid tegen onafhankelijkheid (55 procent tegenover 45 procent pro onafhankelijkheid), maar wees in 2016 in nog grotere mate (62 procent versus 38 procent) de brexit af. De SNP hamert er sinds dat laatste referendum dan ook op dat de Schotten dik tegen hun zin de EU moeten verlaten, meteen de reden waarom er een nieuw onafhankelijkheidsreferendum zou moeten komen.

“Ontsnappen aan de brexit” is meteen ook het campagnethema van de SNP de komende weken. “Mijn boodschap aan de Schotten tijdens deze verkiezingen is de volgende”, aldus Sturgeon vanmiddag in Edinburgh: “Bent u de chaos die u avond na avond ziet gebeuren in Londen beu? Stem dan op de SNP om de brexit tegen te houden.”

Labour heeft al gereageerd op het aanbod, en sluit een referendum niet expliciet uit. Wel zegt de partij in algemene termen dat het “geen deal zal maken”. "We doen alleen maar mee (aan de verkiezingen, red.) om te winnen, en we gaan geen deals sluiten”, klinkt het.