Schotse minister neemt ontslag na het sturen van 270 berichten naar tienerjongen (16) KVE

06 februari 2020

16u19

Bron: ANP, BBC, Daily Mail 0 De Schotse minister van Financiën is opgestapt nadat een krant had bericht over zijn contacten met een zestienjarige jongen. De 42-jarige Derek Mackay heeft via Instagram en Facebook honderden tekstberichten gestuurd naar de tiener.

Mackay van regeringspartij SNP ging na de publicatie diep door het stof. “Ik heb me dom gedragen en het spijt me oprecht”, reageerde hij volgens de BBC. De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon heeft het ontslag van haar partijgenoot geaccepteerd.

De affaire kwam op straat te liggen door een artikel van The Scottish Sun. Die citeerde uit enkele van de 270 berichten die de minister naar de jongen had gestuurd. Mackay vroeg op enig punt “blijven onze chats geheim?” en complimenteerde de tiener vervolgens met zijn uiterlijk. Ook nodigde hij de jongen uit voor een etentje. De tiener van zijn kant had expliciet gezet dat hij 16 jaar oud was, en dat Mackay “niets moest proberen”.

De opgestapte minister gold volgens Britse media voorheen als favoriet om Sturgeon op te volgen. De moeder van de tiener zou vorige week lucht hebben gekregen van de chatcontacten en reageerde woedend. “Een man hoort dat soort dingen niet te zeggen tegen een jongen”, zegt ze in de krant.