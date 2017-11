Schotse minister geeft "ongepast gedrag" toe en neemt ontslag ADV

23u20

Bron: belga 0 YouTube Een minister van de Schotse regering heeft ontslag genomen na berichten over mogelijke seksuele intimidatie. Mark McDonald, minister bevoegd voor kinderopvang, geeft toe dat hij zich "ongepast" gedragen heeft en biedt "zonder voorbehoud" zijn excuses aan.

"Men heeft sommige dingen die ik vroeger heb gedaan als ongepast ervaren. Terwijl ik dacht grappig te zijn of probeerde vriendelijk te zijn, kan mijn gedrag mensen ongemakkelijk hebben gemaakt of kan het bij hen vragen hebben doen rijzen over mijn bedoelingen", zegt de ontslagnegende minister in een mededeling.

McDonald was lid van de Scottish National Party, de partij van de Schotse premier Nicola Sturgeon.



Nieuwe verwijten rond seksuele intimidatie in Brits parlement

Het schandaal rond ongewenste seksuele intimiteiten in het Britse parlement deint uit. De Conservatieven hebben hun parlementslid voor Dover, Charlie Elphicke, wegens "zware verwijten" voorlopig uit de partij gezet. Volgens Britse media houdt ook de politie zich met de zaak bezig. Onduidelijk was echter nog wat de politicus precies verweten wordt.

Elphicke verweerde zich op Twitter. "De partij heeft de pers ingelicht nog voordat ze me op de hoogte bracht van mijn voorlopige uitsluiting. Ik weet niet wat de verwijten inhouden en ontken elk wangedrag", schreef de volksvertegenwoordiger.

Parlement in de ban van schandalen

Zijn partijgenoot en collega Roger Gale waarschuwde in een interview met BBC voor voorbarige veroordelingen en voor een "heksenjacht". Beschuldigingen kunnen niet als feiten voorgesteld worden, zei de 74-jarige parlementariër, die al meer dan 30 jaar in het Lagerhuis zetelt.

In de nasleep van de affaire rond Hollywoodproducer Harvey Weinstein is de Britse politiek in de ban van schandalen rond seksuele intimidatie. De Britse minister van Defensie Michael Fallon nam al ontslag en verschillende parlementsleden werden al door hun partij geschorst na beschuldigingen van seksuele intimidatie.