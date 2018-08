Schotse ex-premier stapt uit partij wegens beschuldigingen van misbruik kv

30 augustus 2018

01u55

Bron: Belga 0 De Schotse ex-premier Alex Salmond is uit de Scottish National Party (SNP) gestapt. Dat maakte hij woensdag bekend. Salmond wordt beschuldigd van seksueel misbruik.

Salmond schreef op Twitter dat hij weer het lidmaatschap zou aanvragen eenmaal zijn naam gezuiverd is nadat het gerecht zijn werk heeft gedaan. Hij ontkende ook opnieuw de twee beschuldigingen tegen hem.

"Ik denk dat zulke zaken altijd serieus moeten behandeld worden, vertrouwelijk, en met een eerlijke proces", schreef hij. "In dit geval is de vertrouwelijkheid ernstig geschonden ten nadele van mij."

De Schotse regering bevestigde dat hij twee klachten kreeg over de politicus. De klachten zouden afkomstig zijn van twee stafleden toen Salmond nog premier was.

Salmond nam ook juridische stappen tegen de regionale regering die hij ooit zelf geleid heeft. Hij viseert het onderzoek dat de regering opstartte. Volgens hem is het proces "oneerlijk" en in een bericht op Twitter zei hij dat hij geen toegang kreeg tot de zaak tegen hem. Huidig premier Nicola Sturgeon, een partijgenoot van Salmond en zijn voormalige protegé, reageerde vrijdag in een persbericht dat "de Schotse regering zijn kritiek op het proces afwijst en haar standpunt hevig zal verdedigen".

Salmond was eerste minister van Schotland van 2007 tot 2014. Hij stapte op nadat hij het referendum had verloren over onafhankelijkheid van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Toch bleef hij nadien opduiken in de media. Vorig jaar ontstond controverse nadat hij begonnen was met een tv-show, 'The Alex Salmond show', op de door het Kremlin gefinancierde zender Russia Today.

