Schotse ex-premier betwist beschuldigingen van seksueel misbruik

24 augustus 2018

14u49

Bron: Belga 1 De voormalige Schotse premier Alex Salmond, die werd beschuldigd van ongepast seksueel gedrag, heeft de aantijgingen tegen hem weerlegd en juridische stappen ondernomen tegen de procedure die de Schotse regering tegen hem is begonnen. Dat deelde Salmond gisterenavond laat op Twitter mee.

De 'Daily Record' schreef vandaag dat twee medewerksters van Salmonds staf aangifte hadden gedaan van aanranding, meer bepaald in de officiële residentie van de premier toen hij nog in functie was. Na een intern onderzoek door de huidige Schotse regering van Nicola Sturgeon, die net zoals hij lid is van de Scottish National Party (SNP), werden de feiten doorgespeeld aan de politie.



"In principe is het van essentieel belang dat elke aantijging van ongewenste seksuele intimiteiten ernstig en grondig wordt onderzocht, ongeacht de betrokken partij", zei een woordvoerder van de Schotse regering.

Alex Salmond, regeringsleider van 2007 tot 2014, verwierp de beschuldigingen als "belachelijk". De ex-premier schreef op Twitter dat hij de juridische degens heeft gekruist met de overheid, waarbij hij de wettigheid van het interne onderzoek door de permanente secretaris van de regering betwistte omdat hij geen inzage kreeg in de documenten.

Salmond nam in november 2014 ontslag als premier, enkele weken nadat een nipte meerderheid in een referendum tegen de onafhankelijkheid van Schotland stemde.

Statement from Alex Salmond pic.twitter.com/DUOTS7MriX Alex Salmond(@ AlexSalmond) link