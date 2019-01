Schotse ex-premier Alex Salmond vervolgd wegens meerdere klachten rond seksuele intimidatie ttr kg

24 januari 2019

12u02

Alex Salmond, de voormalige premier van Schotland, is gearresteerd en is deze middag voor de rechtbank verschenen. "We kunnen bevestigen dat een 64-jarige man is gearresteerd en beschuldigd en dat een rapport naar de procureur is gestuurd", verklaarde een woordvoerder van Police Scotland desgevraagd over de arrestatie van Salmond, die tot 2014 aan het hoofd stond van de Schotse Nationale Partij (SNP).

Aanleiding voor zijn arrestatie en inbeschuldigingstelling vormde een vertrouwelijk onderzoek van de Schotse regering na aantijgingen van twee overheidsmedewerksters dat Salmond hen enkele jaren geleden seksueel had lastiggevallen.

14 klachten

Volgens de BBC en andere media, die bronnen uit de rechtbank in Edinburg citeerden, lopen er nu veertien klachten tegen Salmond, onder andere twee wegens poging tot verkrachting en negen wegens seksuele intimidatie. “Ik ben onschuldig aan elke vorm van criminaliteit”, vertelde Salmond aan de pers nadat hij kort verhoord werd in de rechtbank. Salmond werd op borgtocht vrijgelaten en er werd voorlopig geen datum bepaald voor de volgende zitting.

Uit partij

De politie weigerde in te gaan op de klachten of andere details in de zaak tegen Salmond, die de laatste poging van Schotland naar onafhankelijkheid aanvoerde. Salmond stapte op 19 augustus uit zijn partij de SNP, omdat hij naar eigen zeggen geen verdeeldheid wilde zaaien over deze kwestie binnen de partij.