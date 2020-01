Schotse eerste minister Nicola Sturgeon roept opnieuw op tot onafhankelijkheidsreferendum KVE

31 januari 2020

14u44

Bron: Belga 2 De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon roept op brexitdag opnieuw op tot een nieuw onafhankelijkheidsreferendum voor Schotland. De Schotten stemden bij het referendum ruim drie jaar geleden tegen een brexit, en zijn "diep bedroefd" de EU te moeten verlaten, zei Sturgeon.

De leider van de Schotse regionale regering sprak aanhangers van haar Scottisch National Party (SNP) toe, luttele uren voor het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Sturgeon herhaalde er dat Schotland een nieuw referendum over onafhankelijkheid wil. De Schotten organiseerden in 2014 al eens een volksbevraging over onafhankelijkheid van de rest van het Verenigd Koninkrijk, maar stemde toen tegen.

Twee jaar later stemde het hele Verenigd Koninkrijk echter in met de brexit, tegen de wil van een grote meerderheid van de Schotten in. Sindsdien klinkt de vernieuwde roep naar onafhankelijkheid steeds luider. Eerder deze week stemde het Schotse parlement in met de organisatie van een nieuw referendum.

"We hebben hoop voor een andere en betere toekomst voor Schotland. Een waarin we een open, gastvrije plaats blijven om te leven, studeren en werken, en een gewaardeerd lid van de Europese familie van naties zijn", zei Sturgeon. "Maar dat is na vanavond enkel nog mogelijk als we onafhankelijk worden."

“Mandaat”

De SNP behaalde halfweg december een grote verkiezingsoverwinning in Schotland, nadat Sturgeon campagne had gevoerd met de belofte een nieuw referendum te organiseren. Dat gaf de partij "het mandaat een volksbevraging te organiseren", herhaalde Sturgeon vrijdag nog eens.

Juridisch gezien kan de Schotse regering niet op eigen houtje een referendum organiseren. De Britse regering moet haar fiat geven. De Britse premier Boris Johnson heeft al laten weten dat hij niet akkoord gaat.

