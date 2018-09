Schotse burgers mogen zelf snelheidsovertreders flitsen Erik Kouwenhoven

22 september 2018

05u57

Bron: AD 1 Auto's die met een enorme snelheid door je straat rijden behoren tot de grootste ergernissen. Veel mensen zouden wensen dat ze op dat moment de overtreders konden betrappen. Moet kunnen, vindt de politie van Edinburgh.

Met een terugtredende overheid in het achterhoofd, klinkt het plan van de politie in Schotland niet eens zo heel erg raar. De plaatselijke hermandad wil namelijk een zogeheten Community Speedwatch oprichten. Buurtbewoners kunnen dan zelf een lasergun of radar en bijhorend materieel aanschaffen. Na een korte training worden ze bevoegd geacht om snelheidsovertreders te signaleren.

Vervolgens mogen ze de kentekens van de auto's doorgeven aan de autoriteiten, inclusief de gereden snelheid. Die zal dan op haar beurt in eerste instantie een brief schrijven aan de snelheidsduivels in kwestie. Een boete volgt niet direct, wel een kennisgeving dat ze gesignaleerd zijn met een bepaalde snelheid, gevolgd door de mededeling dat ze beter in het vervolg de snelheidslimiet kunnen respecteren.

Dat je als burger niet per se hoeft te investeren in dure laserapparatuur bewijst de 67-jarige Britse grootmoeder Jean Brooks uit de Britse stad Nottingham. Zij bestrijdt snelheidsovertreders al enige tijd met hete lucht. Brooks was het zat dat de snelheid in haar straat fors werd overschreden. Ze haalde haar föhn van boven en deze richtte op snelheidsduivels, die vervolgens dachten dat ze met een lasergun van doen hadden. Volgens de Nottingham Post had ze het idee opgevat nadat een vriend vertelde dat deze methode in Frankrijk ook succesvol was.