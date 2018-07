Schotse brouwerij brengt gin op de markt die van kleur verandert KVDS

23 juli 2018

16u35

Bron: Twitter, The Independent 0 Voorlopig kan je hem alleen nog maar krijgen bij Aldi in Schotland, maar er is een nieuwe gin op de markt die van kleur kan veranderen. Het nieuwe drankje van McQueen Gin ziet er blauw uit, maar wordt roze als je er tonic of een ander ingrediënt aan toevoegt.

Hoe het werkt? De Forest Fruits Colour Changing Gin – een limited edition – wordt gedestilleerd met blaadjes van de Aziatische vlinderbloem. Die veranderen van een zacht saffierblauw naar roze als de zuurtegraad (PH-waarde) wijzigt. Er worden bosvruchten aan het brouwproces toegevoegd, zodat het drankje niet alleen visueel aanspreekt, maar zodat ook de smaak ‘klopt’.

“Onze nieuwe gin smaakt niet alleen heerlijk, hij brengt ook een showelement in je aperitief”, aldus Dale McQueen, medestichter en managing director van McQueen Gin in de krant The Independent. “Doe er eerst een beetje limoen bij en kijk welke tint roze je krijgt. Die tint zal opnieuw veranderen als je er tonic aan toevoegt.” Afhankelijk van wat je bij de gin schenkt, krijgt de drank een kleur die gaat van zacht millennial tot diep roze.

Voorlopig is het drankje alleen nog maar verkrijgbaar bij Aldi in Schotland. Je zal er dus een stevige verplaatsing voor over moeten hebben als je de gin wil uitproberen.

Een fles van 50cl kost 19,99 pond, omgerekend 22,40 euro. (lees hieronder verder)

Eerder bracht ook warenhuisketen Marks & Spencer een gin op de markt die van kleur verandert. Dat gebeurde in samenwerking met The Old Curiosity Distillery. Die brouwerij gebruikt alleen kruiden en bloemen uit eigen tuin. Deze gin is voorlopig uitverkocht, zo staat te lezen op de site van M&S.

Blue Beetle Gin

Andere brouwerijen die zich al aan de magie waagden, kwamen al op de proppen met Sharish Blue Magic Gin en Blue Beetle Gin, een florale gin die geïnspireerd is op een blauwe kever. Die zijn wel gewoon in de handel en online te koop.