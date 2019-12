Schots premier na Britse verkiezingen: “Schotland moét toelating krijgen voor nieuw referendum over onafhankelijkheid” bvb

15 december 2019

15u13

Bron: Belga 0 Schotland mag niet "gevangenzitten" in Groot-Brittannië en moet toelating krijgen om een referendum over onafhankelijkheid te houden omdat het aankijkt tegen een uitstap uit de Europese Unie tegen zijn wil. Dat heeft de leider van de Scottish National Party (SNP) en Schots premier Nicola Sturgeon vandaag gezegd.

Na zijn overwinning bij de vervroegde parlementsverkiezingen heeft de Conservatieve Britse premier Boris Johson Sturgeon verteld dat hij niet zal instemmen met een tweede referendum over Schotse onafhankelijkheid. De stemming tegen onafhankelijkheid bij het referendum van 2014 gold voor een hele generatie.

Nieuwe volksraadpleging

Sturgeon vertelde de Britse openbare omroep BBC dat haar SNP aanstuurt op een nieuwe volksraadpleging nu haar partij 48 van de 59 Schotse zetels in het Lagerhuis heeft veroverd. De SNP heeft campagne gevoerd rond een nieuw referendum en verzet tegen de brexit.



Het zou een "subversie van de democratie" zijn indien Schotland geen nieuw referendum mag houden, aldus Sturgeon. "We moeten onszelf in Schotland durven afvragen, zijn we tevreden over de richting van het land, het soort land dat we willen, bepaald door een rechtse Conservatieve regering – misschien voor de volgende twintig jaar – of willen wij onze eigen toekomst in handen nemen", zo zei de SNP-leider. "Schotland kan niet tegen zijn wil in het Verenigd Koninkrijk gevangenzitten."

Sturgeon beloofde deze week "een gedetailleerde democratische zaak" te zullen publiceren voor een machtsoverdracht die een tweede onafhankelijkheidsreferendum moet mogelijk maken.

In het referendum over de brexit stemde in 2016 62 procent van de Schotten tegen, algeheel over Groot-Brittannië kreeg "ja" 52 procent van de stemmen.

