Schotland voert minimumprijs voor alcohol in

01 mei 2018

20u09

Bron: Belga 2 Na een jarenlange juridische strijd heeft Schotland een minimumprijs ingevoerd voor alcohol. Bedoeling is het welig tierende alcoholmisbruik er in te perken en de vele alcoholgerelateerde doden te bestrijden.

De Schotse premier maakt zich sterk dat heel wat landen in Europa en daarbuiten het voorbeeld zullen volgen van Schotland. Ze merkte op dat bijvoorbeeld Ierland en Wales gelijkaardige plannen hebben. Schotland is evenwel niet de eerste regio die een minimumprijs voor alcohol invoert. Ook verschillende Canadese staten, Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne namen al dezelfde beslissing.

Whisky

De minimumprijs per eenheid alcohol ligt in Schotland voortaan vast op 50 pence (omgerekend zo'n 58 eurocent). Een fles whisky van 70 cl mag zo niet langer voor minder dan 14 pond (15,60 euro) over de toonbank gaan en voor een fles wijn van 75 cl met een alcoholpercentage van 12,5 procent betaal je voortaan in Schotland minstens 4,69 pond of 5,2 euro.

In 2016 zouden in het 5,3 miljoen inwoners tellende Schotland minstens 1.265 overlijdens gelinkt zijn geweest aan alcohol, een stijging met 10 procent ten opzichte van het jaar voordien.

