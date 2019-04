Schotland stuurt openlijke 'liefdesbrief' naar Europa met nieuwe campagnevideo Daimy Van den Eede

09 april 2019

13u48

Bron: scotland.org 1 Met een nieuwe campagnevideo willen de Schotten in de verf zetten hoeveel ze van de Europese Unie houden. Een Schot, die aan de kust wandelt, verzekert de Europeanen dat de Schotse grenzen altijd open zullen zijn. “Europa, laten we onze liefdesrelatie verderzetten”, klinkt het.

De video is een duidelijke knipoog naar de brexit. Hij werd gepubliceerd op 29 maart, de deadline waarop de Britten oorspronkelijk de EU moesten verlaten. Meer dan zestig procent van de Schotten stemde in 2016 voor ‘remain’, en wilde dus in de EU blijven.

Onafhankelijkheid

Schotse politici dreigen dan ook vaker om, als de brexit er komt, voor onafhankelijkheid te gaan. Vorige maand zei Europees parlementslid Alyn Smith van de Scottish National Party nog dat als “de Schotten tegen hun wil gescheiden worden van hun familie, onafhankelijkheid de enige optie is”. “Ik vraag jullie om het licht aan te laten, zodat we onze weg naar huis kunnen vinden", klonk het.

