Schotland geeft gratie aan mannen veroordeeld voor homoseksualiteit Elisa Schanzer

18u00

Bron: BBC 0 Getty Images Illustratiebeeld: Joe Schofield en Malcolm Brown waren een van de eerste mannelijke koppels die in Schotland in het huwelijksbootje traden op 31 december 2014. Nicola Sturgeon, de eerste minister van Schotland, gaat op 7 november in naam van de Schotse regering haar verontschuldigingen aanbieden aan alle mannen die in het verleden veroordeeld zijn omwille van hun homo- en biseksualiteit. Deze mannen krijgen ook automatisch gratie, waardoor hun veroordelingen van hun strafblad verdwijnen.

Volgens een woordvoerder van de Schotse overheid zal de wet een historische fout rechtzetten en zal het gerechtigheid brengen aan de mensen die onrechtvaardig gecriminaliseerd werden omwille van wie ze hielden.

"Het toont ook aan dat Schotland spijt heeft van zijn discriminerend verleden, en holebi's nu als gelijkwaardige mensen ziet die ook respect verdienen", zegt de directeur van The Equality Network (het Gelijkheidsnetwerk) Tim Hopkins. "In de praktijk is deze wet belangrijk voor mensen die werk of vrijwilligerswerk zoeken, en bij wie hun veroordeling nog steeds verschijnt tijdens een achtergrondcheck."