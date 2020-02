Schotland gaat alle vrouwen gratis maandverband en tampons geven ttr

27 februari 2020

18u39

Bron: Reuters 102 Het Schotse deelstaatparlement heeft een eerste wetsvoorstel goedgekeurd om alle vrouwen gratis maandverband en tampons te geven. Dit zou de Schotse regering jaarlijks ongeveer 28 miljoen euro kosten. Uit een enquête is gebleken dat een kwart van de jonge vrouwen in het land kampt met menstruatiearmoede. Ze hebben te weinig geld om maandverband, tampons of inlegkruisjes te kopen.

In het Schotse parlement hebben een aantal vrouwelijke Labour-politici hun ongenoegen geuit over de menstruatiearmoede in Schotland. Ze vinden dat tampons, maandverband en inlegkruisjes gratis moeten zijn voor alle vrouwen. Uit een onderzoek is gebleken dat ongeveer 10 procent van de jonge meisjes geen menstruatieproducten kunnen betalen. Zo’n 15 procent heeft er financiële problemen mee en 19 procent is overgeschakeld naar een minder goed product. Gemiddeld kost het vrouwen zo’n 8 pond per maand (omgerekend ruim 9 euro).

Volgens Monica Lennon, de Labour-politica die het voorstel op tafel heeft gelegd, zou de wet een “mijlpaal betekenen voor het normaliseren van menstruatie”. “Dit zijn geen luxeproducten. Niemand in Schotland zou ze mogen missen”, aldus Lennon. “Hoe komt het dat toiletpapier wel wordt beschouwd als een noodzakelijk product, maar hygiëneproducten niet? Financieel gestraft worden voor een natuurlijke, lichamelijke functie is niet correct”, zei ook parlementslid Alison Johnstone. Het wetsvoorstel werd door 112 parlementsleden goedgekeurd, met slechts één onthouding.

Het gratis aanbieden van deze hygiëneproducten zou de Schotse regering naar schatting jaarlijks 24,1 miljard pond (zo’n 28 miljoen euro) kosten. Menstruatieproducten worden sinds 2018 al gratis aangeboden op scholen en universiteiten in Schotland. Dat zou nu dus worden uitgebreid naar andere openbare plaatsen als sportclubs, ontmoetingscentra en apotheken. Schotland zou het eerste land ter wereld zijn dat tampons en maandverband gratis beschikbaar stelt aan alle vrouwen.