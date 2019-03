Schotland en Wales voeren druk op May op met gezamenlijke motie tegen brexit kg

05 maart 2019

21u43

Bron: Belga 0 De regionale parlementen van Schotland en Wales hebben vandaag een gezamenlijke motie goedgekeurd, waarin ze de Britse premier Theresa May oproepen om af te zien van haar "schadelijke" plan om op 29 maart uit de EU te stappen.

In de tekst wordt opgeroepen tot een "dringende en essentiële" verlenging van het Britse uittredingsproces uit de Europese Unie. Er wordt ook opgeroepen om de mogelijkheid van een brexit zonder akkoord volledig uit te sluiten.



De Schotse regionale parlementsleden keurden de tekst met 87 stemmen tegen 29 goed. De parlementsleden in Wales schaarden zich met 37 stemmen tegen 13 achter een identieke motie.

“Samengebracht door ontzetting”

De twee parlementen "worden samengebracht door onze aan wanhoop grenzende ontzetting over de manier waarop de Britse regering de brexit aanpakt", zo verklaarde de Schots eerste minister Nicola Sturgeon (Scottish National Party) tijdens het debat dat voorafging aan de stemming.



"De mogelijke gevolgen voor bedrijven, gemeenschappen, individuen en publieke diensten worden elke dag feller. En ondanks de chaos geeft de eerste minister geen enkele blijk van beslissend leiderschap.”

Schotse onafhankelijkheid

De stemming zal geen directe invloed hebben op de onderhandelingen die May nog voert. Wel wordt op deze manier de druk op de premier verder opgevoerd. Onder meer het risico op een nieuw onafhankelijkheidsreferendum in Schotland kan May nog parten spelen.



"De Schotse regering heeft duidelijk gemaakt dat ze een voortgezet EU-lidmaatschap de beste optie vindt voor Schotland en het Verenigd Koninkrijk", zegt Sturgeon daarover. "Als dat niet kan binnen het Verenigd Koninkrijk in zijn geheel, dan vinden we dat die optie er moet zijn voor Schotland als onafhankelijk land.”

Tijdens het brexit-referendum in 2016 heeft meer dan 60 procent van de Schotten ervoor gekozen om in de EU te blijven.

