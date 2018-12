Schoten in centrum Straatsburg: sprake van meerdere gewonden Redactie

11 december 2018

20u40

Bron: BFMTV 0 Er zijn schoten gehoord in het centrum van Straatsburg. De vlakbij gelegen kerstmarkt werd ontruimd. Volgens de brandweer zijn er één dode en drie gewonden gevallen. De politie spreekt van meerdere gewonden. De ordediensten vragen aan de inwoners om binnen te blijven. Op sociale media wordt gemeld dat de binnenstad van de metropool in de Elzas compleet afgesloten is.

De kerstmarkt ligt in het historische centrum dat volledig omgeven is door water. Elke brug was sowieso afgezet met politiewagens. Bezoekers moesten hun tassen laten controleren. Enkel auto’s van bewoners mochten passeren, die werden zeer grondig gecontroleerd.

5 coups de feu entendus a #strasbourg #petitefrance. 2 camions de police arrêtés devt restaurant. Grand rue bloquée. pic.twitter.com/VNVQU3A4Ug Thomas Triebel(@ ToTriebel) link

En pleine AG @EELVStrasbourg nous sommes prostrés dans le noir parce qu’il y aurait des coups de feux du côté Grand Rue.#Strasbourg pic.twitter.com/5nn8DKyySK Abdelkarim.Ramdane(@ ABDELKARIMR) link