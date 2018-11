Schoten gelost bij Amerikaans ziekenhuis: “Meerdere gewonden” sam

19 november 2018

23u09

Bron: ABC7, NBC Chicago 0 In het Amerikaanse Chicago is de politie massaal uitgerukt naar het Mercy Hospital, waar een schutter meerdere mensen heeft verwond. De schutter zou zijn uitgeschakeld, en de politie doorzoekt het ziekenhuis.

De politie meldt dat meerdere schoten werden afgevuurd, binnen en buiten het ziekenhuis. Er is sprake van meerdere gewonden, maar het is niet duidelijk hoeveel of hoe ernstig hun verwondingen zijn.



Het is nog niet duidelijk wat precies is gebeurd. Een schutter zou op de parking minstens een slachtoffer meerdere keren hebben beschoten. Hij schoot ook een agent neer, die in kritieke toestand verkeert.

De politie laat nog weten dat de dader werd neerschoten. Over zijn toestand is nog niets bekend. Het ziekenhuis wordt doorzocht.



Een werkneemster van het ziekenhuis vertelt aan ABC7 News dat ze acht of negen schoten hoorde, en dat werknemers en patiënten de deuren op slot deden en gingen schuilen achteraan haar afdeling. Andere getuigen spreken van zes tot zeven schoten, of zelfs tien tot twintig.

Huge police presence at Mercy Hospital where reports of multiple people shot pic.twitter.com/g2KRrpbplr Madeline Buckley(@ Mabuckley88) link

NotifyChicago: Please avoid the area of Mercy Hospital 2520 S Prairie due to Police Activity. Seek alternate route. Tune to local media for more information. Chicago OEMC(@ ChicagoOEMC) link

A #ChicagoPolice officer has been shot in the active shooter incident at Mercy Hospital. He is in critical condition but receiving excellent care. Please send your prayers. pic.twitter.com/kFfMY1ZmF7 Anthony Guglielmi(@ AJGuglielmi) link