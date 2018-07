Schoten afgevuurd en brandbommen gegooid in Noord-Ierland

11 juli 2018

Bij nachtelijk geweld in de stad Derry, in Noord-Ierland, is op de politie geschoten en hebben jongeren een tiental benzinebommen gegooid, zo heeft de politie vandaag gemeld.