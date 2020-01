Schoten afgevuurd bij Trumps buitenverblijf in Florida KVE

31 januari 2020

19u03

Bron: CNN, NBC Miami, ANP 0 Politieagenten en mensen van de veiligheidsdienst hebben het vuur geopend op inzittenden van een auto die in West Palm Beach (Florida) controleposten negeerden voor het landgoed Mar-a-Lago van president Trump.

Het buitenverblijf dat uit de jaren twintig stamt, staat op een smalle strook land aan de kust van Florida. Op luchtbeelden is te zien dat de politie in groten getale aanwezig is. Volgens meerdere bronnen zouden twee personen met een voertuig geprobeerd hebben om de hoofdingang van het resort te bereiken.

Plaatselijke media meldden dat een zwarte auto eerst twee checkpoints negeerde en vervolgens naar de hoofdingang van Mar-a-Lago reed. De auto kwam onder vuur te liggen en reed hard weg. De wagen is vervolgens gelokaliseerd en de politie heeft twee arrestaties verricht, meldden plaatselijke media.

Trump is vaak in het kolossale landhuis Mar-a-Lago in West Palm Beach, maar was er niet tijdens het incident. Normaal gezien zou hij vanavond samen met zijn echtgenote op Palm Beach International Airport aankomen voor een weekendbezoek aan het buitenverblijf. Het is vooralsnog onduidelijk of die plannen zullen doorgaan.