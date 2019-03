Schot gelost nadat z’n vuurwapen op de grond valt: countryzanger (35) sterft bij opnames videoclip mvdb

Bron: Fox News 0 Een countryzanger heeft de opnames van zijn videoclip in Houston (Texas) niet overleefd. Het niet nader genoemd handvuurwapen dat de 35-jarige Justin Carter droeg, viel zaterdag uit de holster, belandde op de grond, waardoor een schot werd gelost. De muzikant werd geraakt in de oogstreek en overleed.

De oud-militair nam het filmpje thuis in zijn appartement op. Bedoeling was om het vuurwapen in beeld te brengen, verklaarde zijn aangeslagen moeder Cindy aan Fox News. De zanger stond op het punt om door te breken in de countrywereld. Hij had net bij een groot boekingskantoor getekend en plande een tournee door tien Amerikaanse staten. “Hij was een schitterende artiest en beschikte over een prachtige stem. We doen nu alles om zijn nagedachtenis levendig te houden”, zegt Cindy.

De man laat twee jonge dochters achter. De familie heeft een crowdfundingspagina in het leven geroepen om het lichaam van Carter te repatriëren naar San Antonio, de stad waar hij opgroeide.

Ongevallen met vuurwapens in de Verenigde Staten zijn allesbehalve uitzonderlijk. Liefst 6.885 overlijdens tussen 2006 en 2016 waren te wijten aan accidentele wapenincidenten. Er zijn naar schatting 250 miljoen vuurwapens in de VS, wat erop neerkomt dat ongeveer 40 procent van de Amerikanen er een heeft. Politieke voorstellen om het vrije wapenbezit te verstrengen, blijven dode letter.