Schot gelost aan huis van Turkse banneling Gülen in Pennsylvania TT

03 oktober 2018

18u52

Bron: Reuters 0 Aan het huis van de Turkse banneling Fethullah Gülen in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een bewaker een schot gelost nadat een gewapende man het huis probeerde binnen te dringen. De verdachte vluchtte daarop weg. Dat zegt een woordvoerder van de islamitische geestelijke.

De staatspolitie van Pennsylvania kwam ter plaatse, maar moest al snel opnieuw vertrekken omdat de verdachte nergens meer te bespeuren was. Er vielen geen gewonden.

Reporters van plaatselijke radiozenders toonden op Twitter beelden van meerdere politievoertuigen. Een journaliste van zender BRC News13 twitterde dat de politie buren van Gülen hebben opgeroepen binnen te blijven.

Gülen verblijft al sinds 1999 in ballingschap in de VS. Turkije verdenkt hem ervan achter de mislukte staatsgreep van 2016 te zitten en vraagt daarom om zijn uitlevering. Tot nu toe tevergeefs.