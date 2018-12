Schoorvoetend begin van zevende actieweekend gele hesjes in Frankrijk

29 december 2018

Bron: Belga 6 Het zevende actieweekend van de gele hesjes is in Frankrijk kalm begonnen. In onder meer Parijs, Marseille, Lyon, Toulouse en Bordeaux worden gele hesjes verwacht. Het vorige weekend bleef de opkomst in verschillende Franse steden beperkt, en ook voor het zevende weekend, tussen Kerstmis en Nieuwjaar, lijkt dat het geval te zijn.

Over heel Frankrijk kwamen vorige zaterdag minder dan 40.000 gele hesjes op straat, tegenover 66.000 een week eerder en 282.000 op de eerste zaterdag, 17 november. Voor een deel van de beweging heeft die lagere opkomst alles te maken met de feestdagen, en zullen de acties in januari weer een grote opkomst kennen.

In Marseille kwamen een paar honderd mensen opdagen voor de eerste actie van vandaag in een grote stad. Volgens Priscilla Ludosky, een van de boegbeelden van het brandstofprotest, volstaan de antwoorden van de Franse regering niet. Ludosky meent ook dat de protesten in 2019 zullen doorgaan.



In andere Franse steden werd niet op voorhand bekendgemaakt waar betoogd zou worden, om de ordediensten te verrassen. Buiten de grote steden lijken de acties weg te kwijnen.

Samenscholingsverbod aan grensovergangen

De voorbije week organiseerden manifestanten van de gele hesjes opnieuw blokkades en filterblokkades aan verschillende grensovergangen. In de nacht van woensdag op donderdag infiltreerden nog relschoppers tussen de gele hesjes in Hensies. Ze pleegden een diefstal met geweld en staken een vrachtwagen in brand.

Daardoor heeft gouverneur Tommy Leclercq van de provincie Henegouwen aan de grensovergangen een samenscholingsverbod ingevoerd voor groepen van meer dan vijf personen. Dat besluit werd genomen in overleg met de zuiderburen.

Het verbod is echter niet gericht op toeristen die halt zouden houden op de stopplaatsen langs de snelwegen in Henegouwen. Volgens de website met verkeersinformatie van de federale politie zijn vandaag geen manifestaties van gele hesjes gemeld.

