Schoonzoon van Trump met vredesplan naar Midden-Oosten

28 mei 2019

16u26

President Trumps adviseur voor het Midden-Oosten, zijn schoonzoon Jared Kushner, reist deze week naar de regio voor overleg over zijn vredesplan. Hij zal eerst de Marokkaanse hoofdstad Rabat aandoen, waarna hij naar Jordanië en Israël reist, heeft het Witte Huis laten weten.

Kushner wordt vergezeld door Jason Greenblatt, die is belast met internationale onderhandelingen, en Brian Hook, de Amerikaanse gezant voor Iran. Hij reisde in augustus 2017 ook al naar het Midden-Oosten in een poging om een overeenkomst te bewerkstelligen tussen de Israëli's en de Palestijnen.

Kushner heeft sinds twee jaar de leiding over het “ultieme akkoord” tussen de Israëli’s en de Palestijnen. Hij zal na zijn bezoek aan het Midden-Oosten naar Zwitserland reizen en vervolgens naar Londen. Daar zal hij het staatsbezoek van Donald Trump bijwonen. Op 25 en 26 juni zullen de Verenigde Staten in Bahrein de economische aspecten van het vredesplan onthullen, waarvan de politieke inhoud nog niet bekend is.

Palestijnen werken niet mee

De Palestijnse Autoriteit heeft gemeld dat ze niet zal meewerken aan het plan. Sinds Trump in december 2017 Jeruzalem heeft erkend als hoofdstad van Israël, en daarmee een decennia oude internationale consensus heeft doorbroken, boycotten de Palestijnen de Amerikaanse regering.