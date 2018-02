Schoonzoon van Trump krijgt niet langer toegang tot 'top secret' informatie SPS LB

27 februari 2018

22u32

Bron: BBC, Reuters 1 Jared Kushner, de schoonzoon en rechterhand van de Amerikaanse president Donald Trump, behoort niet langer tot het selecte kransje mensen dat toegang krijgt tot 'top secret' informatie. Dat meldt de website Politico.

Kushner heeft geen toegang meer tot de meest vertrouwelijke rapportage van de Amerikaanse inlichtingendienst, de zogeheten President's Daily Brief. Het Witte Huis moest maatregelen nemen om een grotere discipline af te dwingen ten aanzien van geheime informatie, hebben twee ingewijden gezegd.

Kushner werkte al een jaar als Trumps naaste adviseur met slechts een voorlopige goedkeuring op zak. Voor een permanente verklaring van goed gedrag is een heel grondig antecedentenonderzoek nodig. Dat is bij Kushner nog niet afgerond, onder meer wegens zijn enorme financiële netwerk. Toch had hij inzage in het hoogst geclassificeerde materiaal. Daaraan is volgens de bronnen van onder meer Politico en Reuters onlangs een eind gekomen.

Kushner is een van de belangrijkste adviseurs van Trump en had in die hoedanigheid dan ook toegang tot de 'President's Daily Brief', een rapport met ultrageheime informatie. Volgens Reuters is Kushner niet de enige die zijn rechten tot geheime informatie ingetrokken zag.

Kushners screening verloopt met horten en stoten. De projectontwikkelaar moest zijn vragenlijst opnieuw indienen nadat hij eerst een aantal vragen niet had beantwoord. In oktober vorig jaar verklaarde het hoofd van het kantoor dat die screenings uitvoert tegenover het Congres dat hij "nooit eerder zoveel fouten" had gezien op dergelijke vragenlijst.

Vorige week liet een functionaris van het ministerie van Justitie aan Trump weten dat hun onderzoek Kushners toelating tot dat hoogste niveau nog zou vertragen. Het was Rod Rosenstein die dat in het Witte Huis ging zeggen, de openbare aanklager die het onderzoek naar mogelijke banden tussen Trumps campagne en Rusland controleert.