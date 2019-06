Schoonzoon Trump sceptisch dat Palestijnen ooit zelfbestuur krijgen Amerikaanse buitenlandminister kritisch voor plan Jared Kushner TT

03 juni 2019

10u03

Bron: Reuters, The Guardian 0 Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump en zijn speciale adviseur voor het Midden-Oosten, vindt dat de Palestijnen zelfbestuur verdienen, maar twijfelt eraan of ze ooit zichzelf zullen kunnen besturen. Dat zei hij gisteren in een tv-interview over zijn “plan van de eeuw” voor de regio. De vraag of Palestina ooit een echte onafhankelijke staat wordt, ontweek hij.

Gevraagd of de Palestijnen ooit verlost zullen zijn van Israëlische militaire en bestuurlijke overheersing, noemde Kushner dat in het interview met ‘Axios on HBO’ “een hoge lat”. “Ik denk dat ze zelfbestuur zouden moeten hebben”, gaf hij wel toe. Maar of de Palestijnen zichzelf ooit kunnen besturen, weet Kushner niet, liet hij verstaan. “Dat is een goede vraag, dat zullen we moeten zien. Ik hoop dat ze dat op termijn zullen kunnen. Ze hebben een eerlijk juridisch systeem nodig, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en tolerantie voor alle religies.”

Kushner werkt al twee jaar aan het “ultieme akkoord” tussen de Israëli’s en de Palestijnen dat na tientallen jaren conflict eindelijk vrede moet brengen tussen de twee volkeren. Trump noemde het zelfs ooit “de deal van de eeuw”. Ultieme vraag blijft of Palestina volgens het plan op termijn een eigen staat wordt. Jarenlang was de zogenaamde tweestatenoplossing - waarbij Palestina zou bestaan uit de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever met als hoofdstad Oost-Jeruzalem - een van de absolute speerpunten in het Amerikaanse beleid, maar Trump en zijn adviseurs lijken daar steeds minder van overtuigd.

Boycot

De Palestijnen doen niet mee aan de uitwerking van het plan. Zij boycotten de Amerikaanse regering sinds die Jeruzalem heeft erkend als de officiële hoofdstad van Israël. Volgens hen hebben de de Amerikanen daarmee aangetoond dat ze enkel de Israëlische belangen dienen. Ze zullen eind deze maand dan ook niet aanwezig zijn op een conferentie in Bahrein waar het economische luik van het akkoord uit de doeken zal worden gedaan. Het politieke luik blijft voorlopig nog een groot bewaard geheim.

Kushner gaf in het interview overigens aan dat hij zich niet al te veel aantrekt van de Palestijnse scepsis over zijn plan. “Ik ben hier niet om vertrouwd te worden. De Palestijnen zullen het plan beoordelen op de vraag of ze denken dat het hen toelaat een pad naar een beter leven te kiezen.”

Onuitvoerbaar?

The Washington Post komt vandaag overigens met een audio-opname naar buiten waarin de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo te horen is. Aan een aantal Joodse leiders in de VS zegt Pompeo daarop dat hij “snapt waarom mensen denken dat dit een deal gaat worden die enkel de Israëliërs goed zullen vinden”. “Je zou kunnen argumenteren” waarom het akkoord “onuitvoerbaar” zal zijn, klinkt het nog.

Kushner was de voorbije week op rondreis in Marokko en het Midden-Oosten om zijn plan te bespreken en ontmoet zijn schoonvader vandaag op het staatsbezoek in Londen.