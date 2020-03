Schoonzoon beruchte Klaas Otto voor Nederlandse rechter in zaak dodelijk drugslab Hechtel-Eksel mvdb

Bron: ANP 0 Nederland Paul G. is vandaag voor het eerst voor een Nederlandse rechter verschenen omdat hij leiding zou hebben gegeven aan een drugsbende. Die zou gelieerd zijn aan het lab in het Limburgse Hechtel-Eksel, waar in januari vorig jaar drie twintigers (22, 23 en 25 jaar) stikten. Ze bezweken vermoedelijk aan een koolmonoxidevergiftiging.

Paul G. werd in december samen met vier anderen opgepakt. Zijn vriendin is de dochter van Klaas Otto, oprichter van de Nederlandse beruchte motorclub No Surrender. De dochter schreef volgens het Openbaar Ministerie (OM) in een chatgesprek met de moeder van Paul G. dat dateert van vlak na de feiten: “Er zijn jongens dood door zijn toedoen.”

De officier van justitie (procureur, red.) deed vandaag bij de rechtbank in Breda uit de doeken waarom ze vindt dat Paul G. betrokken was bij het fatale drugslab. De slachtoffers kwamen uit Eindhoven en Valkenswaard, respectievelijk een stad en een gemeente op zo’n half uur rijden van Hechtel-Eksel.

De dertiger moet zich samen met vier anderen ook verantwoorden voor andere drugslabs in Rilland (Zeeland) en Esch (Noord-Brabant). Volgens zijn advocaat Louis de Leon zijn de beschuldigingen ‘quatsch’.

Schoonvader Klaas Otto richtte in 2013 de inmiddels verboden motorclub No Surrender op, waarbij geweld en afpersing allerminst werden geschuwd. Eén van zijn slachtoffers sloeg hij zo hard dat diens jukbeen loskwam van zijn schedel.

Een Nederlandse autohandelaar uit het Kempense Poppel (Ravels) werd door Otto in 2015 afgeperst. Hij vuurde op de toenmalige No Surrender-baas, kreeg in eerste aanleg daar acht jaar effectieve celstraf voor, maar bekwam in beroep een serieuze strafvermindering van vijf jaar met uitstel. De rechters oordeelden dat Otto de schietpartij zelf heeft uitgelokt. Otto stapte naar eigen zeggen in 2016 al uit de motorclub.