Schoonmakers vinden dode foetus in vliegtuig op luchthaven New York sam

07 augustus 2018

19u55

Bron: belga 0 Op de New Yorkse luchthaven LaGuardia hebben s choonmakers een dode foetus gevonden in een vliegtuig. H et toestel van de American Airlines kwam gisteren uit Charlotte in North Carolina.

Het toestel stond de voorbije nacht in een hangar voor een routinecontrole- en schoonmaakbeurt. De schoonmakers troffen vandaag de vijf of zes maanden oude foetus aan in de toiletten van het vliegtuig.

Een woordvoerder van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij noemt de vondst "tragisch" en zegt dat alles in het werk zal gesteld worden om het onderzoek vooruit te helpen.