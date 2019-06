Schoonmaakploeg vindt foetus in toilet van vliegtuig SVM

21 juni 2019

12u46

Bron: Belga 0 Lugubere vondst in een toiletpot van een vliegtuig in Zuid-Afrika: een schoonmaakploeg trof er deze ochtend een foetus aan, bevestigt de plaatselijke politie. Wie het babylijkje daar achtergelaten heeft, is voorlopig niet bekend.

De foetus werd gevonden in een toestel van de maatschappij FlySafair op de internationale luchthaven van Durban. De politie heeft een onderzoek opgestart. "We verlenen alle medewerking", laat de luchtvaartmaatschappij in een persmededeling weten.