Schoonheidsspecialiste maakt grote sier op sociale media, maar dan wordt ze betrapt met 15 kilo cocaïne Sven Van Malderen

16 juli 2019

15u34

Bron: The Mirror 1 Dineren in chique restaurants in Marbella, poseren op heerlijke stranden in Thailand, zonnebaden op een jacht in de Franse Rivièra,... Het leven van schoonheidsspecialiste Stephanie Nelson las als een sprookje op sociale media, tot ze vorig jaar op heterdaad betrapt werd met 15 kilo zuivere cocaïne in haar wagen. Een rechter heeft nu beslist dat de Britse vrouw tien jaar de cel in moet.

De straatwaarde van de drugs bedroeg maar liefst 1,7 miljoen euro. Het goedje zat verstopt in een gesofisticeerde ruimte in de koffer van haar Hyundai. Het magnetische systeem schoof enkel open als de motor aangezet werd en het handschoenkastje opengeklapt werd.

De politie had Nelson dankzij grondig speurwerk al eerder in het vizier. Agenten zagen hoe ze op die bewuste tiende juni van haar huis in Wilmslow naar een café in Maidstone reed. Daar vond de overdracht plaats. Op de terugweg werd de vrouw vervolgens aan de kant gezet. Ze bleek naast de drugs ook in het bezit van een versleutelde gsm.

“Onder dwang”

Nelson pleitte schuldig aan bendevorming, al probeerde haar advocaat nog zo veel mogelijk de brokken te lijmen. “Ze handelde onder dwang van haar agressieve ex”, liet Christopher Martin optekenen. “Ze moest in zijn opdracht iets gaan ophalen, maar wist zelf niet wat dat was. Natuurlijk heeft ze nog altijd schrik voor hem.”

Zijn pleidooi kon echter op niet al te veel sympathie rekenen. “Er is amper bewijs dat ze onder druk gestaan zou hebben”, oordeelde rechter Philip Statman. “Het was haar eigen keuze om zo snel mogelijk rijk te proberen worden.”

Zwanger

Nelson heeft een zoon van zeven jaar en is ook vijf maanden zwanger. “Geen enkele rechter scheidt graag een kind van zijn moeder”, stelde Statman. “In dit geval moet er ook nog een baby geboren worden, ik besef dat de impact op jullie allemaal gigantisch zal zijn.” De jongen wordt voorlopig opgevangen door zijn grootmoeder.

“We hebben altijd gedacht dat er iets niet klopte. Stephanie leed een wel heel glamoureus bestaan, ze bleef maar geld uitgeven. Er deden geruchten de ronde dat ze iets bijverdiende, maar dit hadden we nooit zien aankomen”, besluit een vriend.