Schoondochter Trump uit voorzorg naar ziekenhuis nadat ze enveloppe met wit poeder opende mvdb

12 februari 2018

19u33

Bron: Reuters - New York Post 8 De schoondochter van de Amerikaanse president Donald Trump heeft een enveloppe met een onbekende witte substantie geopend. Vanessa Trump werd uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht, maar er lijkt niets verdachts aan de hand.

De brief was gericht aan haar echtgenoot Donald Jr. Ook twee andere mensen werden na het voorval volgens de brandweer naar het ziekenhuis gebracht. Om wie het ging, is niet duidelijk. De substantie blijkt echter niet gevaarlijk te zijn, liet een politiewoordvoerder weten.

Het 40-jarige model Vanessa Trump is sinds 2005 met Donald Trump Jr. gehuwd. Onder haar meisjesnaam Vanessa Haydon was ze vooral van de New Yorkse modescène bekend en onder andere in reclamespots te zien. Samen hebben ze vijf kinderen. Donald Trump Jr. (40) bestuurt de zaken van de Trump Organization met zijn broer Eric (34) sinds zijn vader president geworden is.

In de Verenigde Staten ontstond er op 18 september 2001 -een week na de aanslagen van 11 september- grote paniek door anthraxbrieven die per post naar verschillende mensen werden verstuurd. In de dagen daarop raakten 22 personen besmet met miltvuur. De verantwoordelijke hiervoor is nooit gevonden. Een vooraanstaand biochemicus stapte in 2008 uit het leven, vermoed wordt dat hij achter de anthraxbrieven zat.