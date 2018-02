Schoondochter Trump naar ziekenhuis na openen enveloppe met wit poeder mvdb

12 februari 2018

19u33

Bron: Reuters - New York Post 8 Vanessa Trump, de schoondochter van de Amerikaanse president, is in New York naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een enveloppe met wit poeder had geopend.

Volgens de eerste berichten opende ze de enveloppe in haar appartement in New York. De enveloppe was geadresseerd aan haar echtgenoot Donald Trump junior (40), het oudste kind van de Amerikaanse president.

Ze is volgens de politie uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Vanessa (40) opende de brief rond 10 uur 's ochtends plaatselijke tijd in het appartement dat gelegen is aan de East 54th Street in de chique Sutton Place-buurt in stadsdeel Manhattan, meldt de New York Post.

Vanessa Kay Haydon huwde Donald jr. in 2005. Ze hebben vijf kinderen. Het is nog niet duidelijk of het witte poeder schadelijk is.

In de Verenigde Staten ontstond er op 18 september 2001, een week na de aanslagen van 11 september, grote paniek door anthraxbrieven die per post naar verschillende mensen werden verstuurd. In de dagen daarop raakten 22 personen besmet met miltvuur. De verantwoordelijke hiervoor is nooit gevonden. Een vooraanstaand biochemicus stapte in 2008 uit het leven, vermoed wordt dat hij achter de anthraxbrieven zat.