Schoolschutter wil schuldig pleiten om doodstraf te ontlopen LB

18 februari 2018

09u50

Bron: CNN, Independent 0 De 19-jarige Nikolas Cruz, die woensdag 17 mensen doodschoot en 15 anderen verwondde op zijn voormalige school in Parkland, Florida, is bereid schuldig te pleiten om zo de doodstraf te ontlopen. Dat zegt zijn advocaat Howard Finkelstein. "De vraag is of hij verdient te leven of moet sterven", stelt de raadsman.

Door schuldig te pleiten zou de verdachte, die bekentenissen aflegde, tevens "een getraumatiseerde gemeenschap een aanslepend proces besparen en de kans geven verder te gaan", voegde Finkelstein toe.

"Dit is een kans om de rechtszaak af te handelen en de families van de slachtoffers te helpen om hun leven terug op te pikken zodat onze gemeenschap kan genezen en om erachter te komen hoe we kunnen verhinderen dat deze dingen ooit nog eens gebeuren", zei Finkelstein tegen CNN. Hij stelt dat zijn cliënt bereid is "bereid is schuldig te pleiten zodat hij levenslang krijgt zonder kans op borgtocht".

"Gebroken mens"

Na zijn arrestatie legde Cruz bekentenissen af. Hij gaf toe de schutter te zijn die met een AR-15 aanvalswapen de school betrad en op studenten begon te schieten.

Volgens Finkelstein gaat het nu vooral over de strafmaat. "De enige vraag die moet gesteld worden, is of hij verdient te leven of moet sterven", zei hij.

In de dagen na het bloedbad kwam een portret naar boven van een gestoorde jongeman wiens waarschuwingssignalen niet werden opgevolgd. De FBI heeft toegegeven dat het niets deed met de waarschuwing van een tipgever, die meldde dat Cruz wapens verzamelde en "een verlangen om te doden" had. "Een gebroken mens", zo omschrijft een andere advocaat van Cruz, Melissa McNeil, de jongeman die samen met zijn jongere broer werd geadopteerd nadat ze wezen waren geworden.