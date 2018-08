Schoolschutter van Parkland verklaart dat "demon" hem aanzette tot schietpartij

07 augustus 2018

Bron: Washington Post

De 19-jarige schutter die in februari het vuur opende in een middelbare school in Parkland, Florida, en zo 17 mensen doodschoot, beweert dat een “demon” hem instructies gaf. Een mannelijke stem zou hem hebben ingefluisterd: “Verbrand. Vermoord. Verniel.” Dat werd maandag door de politie bekendgemaakt in een transcriptie van meer dan tweehonderd pagina’s.