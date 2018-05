Schoolschutter Texas spaarde de mensen die hij graag had "om zijn verhaal te vertellen" kv

19 mei 2018

04u19

Bron: CNN, NY Times, The Telegraph 1 Dimitrios Pagourtzis, de zeventienjarige jongen die vrijdag een bloedbad aanrichtte tijdens een schietpartij op de Santa Fe High School in Texas was volgens zijn medestudenten een stille jongen, die mogelijk gepest werd. Hij was niet gekend bij de politie.

Pagourtzis wandelde vrijdagochtend het gebouw binnen waar hij al sinds augustus 2015 school liep. Onder zijn lange zwarte jas verborg hij twee wapens die eigendom waren van zijn vader: een Remington 870-jachtgeweer en een .38 kaliber-pistool. Daarmee zou hij uiteindelijk tien mensen doodschieten en tien anderen verwonden.

Sociale media

Op zijn Facebookpagina – die ondertussen verwijderd werd - prijkte een foto van een t-shirt met het opschrift ‘Born to kill’ en verschillende foto’s van een zwarte jas met nazi-, communistische, fascistische en religieuze symbolen. “Hamer en sikkel = rebellie”, schreef hij. “Rijzende zon = kamikazetactieken. IJzeren kruis = moed. Baphomet (een afgod van de Tempeliers, red.) = Het Kwade.”

Daarnaast postte Pagourtzis ook kunst die schijnbaar geïnspireerd was door het werk van elektromuzikant James Kent, gekend als Perturbator. Kents muziek, voornamelijk instrumentaal, is geliefd bij nazi’s en alt-rightgroepen.

Op de Instagrampagina van de tiener, die eveneens offline werd gehaald, stond een foto van een mes en een pistool.

De tiener gaf op zijn Facebookpagina aan dat hij zich “vanaf 2019” zou aansluiten bij het Amerikaanse marinierskorps. Het Amerikaanse leger deelt echter mee geen inschrijving van de tiener te hebben ontvangen.

Stille jongen

Medeleerlingen zeggen verrast te zijn dat de tiener tot een dergelijke gruweldaad in staat was. Tristen Patterson, die zichzelf omschrijft als een vriend van Pagourtzis, zegt dat hij geïnteresseerd was in wapens en oorlogsspelletjes, maar nooit eerder aangaf dat hij mensen wilde vermoorden.

De achttienjarige Tyler Ray, een American footballspeler die de familie Pagourtzis goed kent, zegt dat de jongen in de zomer deelnam aan trainingen, ook al is hij niet erg atletisch. Zijn familie woonde zijn wedstrijden bij, herinnert hij zich, al hadden ze het moeilijk om zijn sportuitrusting te betalen.

Hij sloeg gewoon door. Hij zag er niet uit alsof hij dat ooit zou doen. Dustin Sederin

Leerling Dustin Sederin vertelde aan de regionale tv-zender KPRC dat de student gepest werd door footballcoaches en elke dag een lange jas droeg, zelfs wanneer het buiten meer dan 30 graden was. “Ik zag een jongen in een lange jas en met legerlaarzen en hij keek vreemd naar me en begon dan verder te wandelen, maar hij wandelde naar de kunstgang”, aldus Sederin. “Hij sloeg gewoon door. Hij zag er niet uit alsof hij dat ooit zou doen.”

Valerie Martin gaf vorig jaar les aan Pagourtzis. Hij was een intelligente jongen, zegt ze. “Hij was stil, maar hij was niet stil op een enge manier.”

“Meisje door het hoofd geschoten”

Zachary Muehe zat in het klaslokaal waar Pagourtzis het vuur opende. Hij hoorde meerdere schoten en zag vervolgens de schutter in een ‘Born to kill’-t-shirt. “Het was geschift om hem te zien schieten en herladen. Ik herinner me de scherven van de tafel, van wat hij ook raakte, ik herinner met dat de scherven voorbij mijn gezicht vlogen.”

Samen met enkele vrienden probeerde Muehe weg te vluchten. Hij liep naar een kast die zijn klaslokaal met een ander lokaal verbindt en keek nog één keer om. “Er lag een meisje op de grond”, zegt hij. “En hij schoot haar een of twee keer door het hoofd.”

Zelfmoordplan

In zijn politieverklaring zei Pagourtzis vrijdag dat hij de bedoeling had om meerdere mensen dood te schieten. Daarbij bekende hij dat hij leerlingen die hij graag had, liet leven “zodat ze zijn verhaal konden vertellen”. De politie gaf echter nog geen informatie over een mogelijk motief voor de schietpartij.

Speurders vonden in het dagboek, op de computer en de gsm van de schutter ook aanwijzingen dat Pagourtzis zich na de schietpartij van het leven wilde beroven, zo vertelde gouverneur Greg Abbott tijdens een persconferentie. “Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, gaf hij zichzelf aan en gaf hij toen toe dat hij niet de moed had om zelfmoord te plegen en dat hij zichzelf eerder van het leven wilde beroven.”

Met vragen over zelfdoding kan u terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.