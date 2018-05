Schoolschutter "maakt verwarde indruk": "Hij begrijpt niet alles, is emotioneel maar ook onaangedaan" TT

19 mei 2018

20u55

De zeventienjarige student die volgens de autoriteiten tien mensen heeft doodgeschoten in een Texaanse school maakte vandaag een "gedesoriënteerde indruk". Dat heeft Nicholas Poehl, een van de twee advocaten die de ouders van de vermoedelijke dader hebben ingehuurd, gezegd na een bezoek aan Dimitrios Pagourtzis.

De tiener, die ook nog tien slachtoffers verwondde, is meervoudige moord ten laste gelegd waarvoor hij de doodstraf kan krijgen. "Hij is zowel heel emotioneel als vreemd onaangedaan", zei Poehl over de gemoedstoestand van zijn cliënt. "Er zijn aspecten die hij begrijpt maar ook aspecten waarvan hij geen weet heeft."

Over wat Pagourtzis, die in afzondering zit en niet op borgtocht vrijkomt, precies heeft verteld over de schietpartij kon Poehl weinig zinnigs zeggen door de verwardheid van de verdachte. Hij heeft geen gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht.

De Texaanse gouverneur Greg Abbott zei dat Pagourtzis vuurwapens heeft gepakt van zijn vader, die ze waarschijnlijk legaal in zijn bezit had, en bovendien explosieven heeft geplaatst. De jongen was volgens Abbott van plan na zijn daad zelfmoord te plegen maar dat durfde hij uiteindelijk niet.