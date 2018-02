Schoolschutter Florida verzamelde voorbije jaar tien vuurwapens kv

19 februari 2018

21u21

Bron: CNN, Belga 0 De dader van het bloedbad in een middelbare school in Florida is vandaag verschenen voor een rechtbank in Fort Lauderdale, Florida. Tijdens een korte hoorzitting bleef de in een oranje gevangenisplunje gestoken Nikolas Cruz (19) de hele tijd met gebogen hoofd staan terwijl zijn advocate Elizabeth Scherer de te volgen procedures besprak. Het voorbije jaar kreeg Cruz tien vuurwapens in zijn bezit, zo meldt CNN.

Een politiebron vertelde aan CNN dat de negentienjarige schutter het voorbije jaar tien vuurwapens kocht. Minstens twee daarvan werden gekocht in een wapenwinkel, zo bevestigt de CEO van Gun World. Cruz zou daarbij de normale procedure gevolgd hebben voor de aankoop van vuurwapens in Florida.

De autoriteiten onderzoeken waar de overige wapens vandaan kwamen.

De jongeman werd donderdag beschuldigd van 17 moorden met voorbedachte rade nadat hij woensdag een van de ergste bloedbaden in een Amerikaanse school had aangericht. Nadat hij van de Marjory Stoneman Douglas-school in Parkland in het noorden van Miami was weggestuurd, kwam hij terug naar zijn vroegere school gewapend met een halfautomatisch wapen. Hij maaide 17 mensen neer en verwondde er 15. Hij kon zijn wapen op legale wijze aankopen hoewel de autoriteiten op de hoogte waren van zijn gewelddadig gedrag.