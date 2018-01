Schoolmeisje verzon verhaal over belager die haar hoofddoek afknipte kv

21u58

Bron: CBC, Reuters 1 Thinkstock Het incident waarbij een man de hoofddoek afknipte van een elfjarig meisje terwijl ze op weg was naar school, heeft nooit plaatsgevonden. Dat maakte de politie van de Canadese stad Toronto vandaag bekend na verder onderzoek. Vrijdag gaf het meisje nog een persconferentie waarin ze vertelde hoe ze samen met haar broertje achtervolgd werd door een man met een schaar.

“We hebben veel bewijzen bij elkaar gelegd, we hebben de bewijzen onderzocht en kwamen tot de conclusie dat wat werd beschreven niet gebeurd is,” deelt de politie van Toronto mee. “Het onderzoek is afgerond”.

Het verhaal van het meisje kreeg aandacht in zowel binnen- als buitenland en politici als de Canadese premier Justin Trudeau, premier van Ontario Kathleen Wynne en burgemeester van Toronto John Tory reageerden ontzet op het nieuws.

reuters K.N. vertelde vrijdag tijdens een persconferentie wat haar was overkomen.

Escalatie

“Deze beschuldigingen waren bijzonder ernstig en het is weinig verrassend dat ze nationaal en internationaal veel aandacht kregen,” zei politiewoordvoerder Mark Pugash in een interview. “Sinds de beschuldigingen op vrijdag hebben de onderzoekers extreem hard gewerkt. Ze verzamelden informatie uit een veelheid aan bronnen” vooraleer ze tot de vaststelling kwamen dat het verhaal onwaar was, aldus Pugash. Het is onduidelijk hoe het verhaal kon escaleren, vertelt de woordvoerder, maar het is “behoorlijk zeldzaam” dat iemand dergelijke valse beschuldigingen uit en hij hoopt dat het verhaal andere mensen met gelijkaardige ervaringen niet zal ontmoedigen om ermee naar buiten te komen.

Het waren personeelsleden van de school van het meisje die de politie vrijdag op de hoogte brachten, “zoals ze dat bij elk ander geval zouden doen”, reageert woordvoerder Ryan Bird van de scholengemeenschap van het Toronto District. “We zijn erg dankbaar dat deze aanval niet plaatsvond.”

Medelijden

Amira Elghawaby, een schrijfster en mensenrechtenactiviste uit Ottawa betreurt het nieuws over de valse aangifte en vreest dat het “mensen die discriminerende visies hebben over moslims” alleen maar zal aanmoedigen. Als elfjarig meisje “begrijpt ze waarschijnlijk niet de volledige implicaties van wat ze gedaan heeft” en ze verdient medelijden van volwassenen, zegt ze. “Achteraf is het altijd makkelijk praten en ik ben er zeker van dat de politie, de school en alle andere betrokkenen zullen onderzoeken hoe dit werd aangepakt. En wij, als leden van de gemeenschap, willen alleen maar denken aan dit jonge meisje – haar steun bieden – we willen niet dat ze belasterd wordt,” stelt Elghawaby.

Uit onderzoek blijkt dat extreemrechtse sentimenten in Canada toenemen en daarbij worden vooral moslims geviseerd. Uit een onderzoek van de Mensenrechtencommissie van Ontario bleek vorig jaar dat steeds meer mensen “erg negatieve” gevoelens koesteren jegens moslims in vergelijking met eender welke andere groep. Op 29 januari 2017 werden zes mensen doodgeschoten in een moskee in Quebec. De schutter was een Canadese universiteitsstudent.