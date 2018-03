Schoolmeisje gruwelijk mishandeld omdat ze niet wil trouwen met oudere man: "Ze sloegen met bezemstelen en gooiden met hete olie" kg

26 maart 2018

14u14

Bron: Daily Mail 0 Een 16-jarig meisje uit Texas liep weg van huis om te ontsnappen aan een reeks gruwelijke mishandelingen, nadat ze weigerde om te trouwen met een oudere man. Haar ouders, die hun dochter aan de bruidegom beloofden voor 20.000 dollar, zijn inmiddels opgepakt door de politie.

Sheriff Javier Salazar getuigde tegenover de lokale media over het geweld dat de 16-jarige Maarib Al Hishmawi moest doorstaan. “Ze werd geslagen met bezemstelen. Ten minste één keer werd ze gewurgd tot ze het bewustzijn verloor.” Daarnaast kwamen verschillende meldingen binnen dat de ouders hete kookolie op hun dochter gooiden, vertelt hij.

20.000 dollar

Volgens de politie werd het meisje mishandeld omdat ze niet wilde trouwen met een oudere man in een andere stad. Haar ouders hadden hun dochter een jaar geleden aan de man beloofd voor 20.000 dollar, toen ze nog maar 15 jaar was. De familie was één jaar daarvoor van Irak naar de Verenigde Staten verhuisd.

Om aan de gruwel thuis te ontsnappen, besloot het meisje eind januari weg te lopen. Haar verdwijning haalde het nieuws, en uiteindelijk werd ook de FBI ingeschakeld om het meisje op te sporen. Deze maand werd ze dan toch veilig en wel teruggevonden, waarna de feiten aan het licht kwamen.

Zes kinderen

De ouders werden afgelopen vrijdag opgepakt en hun zes andere kinderen, die tussen 6 en 15 jaar oud zijn, werden ondergebracht op een veilige plaats. Het is niet duidelijk of ook zij werden mishandeld.

Volgens de politie is het "heel waarschijnlijk" dat ook man die met het meisje wilde trouwen, wordt aangeklaagd.