Schoolmeisje Caitlyn en haar voetbaltrainer (27) vermist mvdb

08u51

Bron: First Coast News - Action News Jax 0 Columbia County Sheriff’s Office Voetbaltrainer Ryan Rodriguez (27) is zondagochtend met Caitlyn Frisina (17) gefilmd in een tankstation in Georgia, de staat die grenst aan Florida. Politie in Amerika is druk op zoek naar de 17-jarige Caitlyn Frisina uit Florida. De minderjarige is samen met haar voetbalcoach (27) mogelijk naar Canada of New York gevlucht.

De ouders van Caitlyn hebben sinds zaterdagavond niets meer van hun dochter vernomen. Ze klom uit het raam van haar slaapkamer, nam wat kleren mee en liet haar smartphone achter. Een door haar uitgevoerde fabrieksreset wiste al de data in het toestel. De politie in haar woonplaats Columbia County werd daarop ingeschakeld.

Een bewakingscamera heeft zondagochtend de voetbalster samen met trainer Ryan Rodriguez in de plaats St. Mary's in de staat Georgia gefilmd. Ze haalde aan een bankautomaat van een tankstation 200 dollar af. Ze verplaatsen zich in een rode auto van het merk Mercury, type Sable.

De school waar Caitlyn school loopt, en Rodigruez actief was, heeft hun vermiste sportleerkracht inmiddels ontslagen. De twee zijn mogelijk naar het noorden gevlucht. De voetbaltrainer heeft familie in Canada, terwijl familieleden van Frisina in de staat New York wonen.

Indien blijkt dat Rodriguez een relatie heeft met de minderjarige Caitlyn, zal hij onder meer worden aangeklaagd voor seks met een minderjarige.