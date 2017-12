Schoolbus negeert slagboom van overweg in Frankrijk: 4 tieners komen om FT - MVDB

17u47

Bron: Le Figaro - LCI - VRT 3 Twitter . Bij een botsing tussen een schoolbus en een trein in het Franse Millas nabij Perpignan in de Pyreneeën zijn minstens vier doden gevallen. Er zijn ook 24 gewonden. Zeven van hen hebben levensbedreigende verwondingen. De dodelijke slachtoffers zijn allen tieners, luidt het bij verschillende Franse media.

Het ongeval vond plaats rond 16 uur deze namiddag op een spooroverweg. De bus werd achteraan geraakt door een trein. De klap moet enorm zijn geweest. Volgens getuigen zou de buschauffeur doorgereden zijn toen de slagbomen al naar beneden waren. Het voertuig zou door de kracht volledig in twee gespleten zijn. In de bus zaten schoolkinderen met een leeftijd tussen de 13 en 19 jaar oud. Het spoorverkeer tussen Villefranche en Perpignan is stilgelegd. 21 van de 24 gewonden zijn inzittenden van de schoolbus, de drie anderen zaten op de trein.

Een passagier die op de trein zat, heeft aan een interviewer van 'l'Indépendant' verteld hoe hevig de schok was. "We dachten dat de trein zou ontsporen." Verschillende helikopters zijn ter plaatse om alle gewonden - voornamelijk kinderen - naar de ziekenhuizen in de buurt te brengen.

De Franse minister Élisabeth Borne (Transport) noemde de aanrijding "een verschrikkelijk ongeval". Ze zei op Twitter af te reizen naar de plek van de botsing.

President Emmanuel Macron betuigt via Twitter zijn medeleven aan de getroffen families. Hij spreekt van een "vreselijk ongeval." "Het hele overheidsapparaat staat klaar om hen te helpen".

Toutes mes pensées pour les victimes de ce terrible accident d’un bus scolaire et pour leurs familles. La mobilisation de l’État est totale pour leur porter secours. Emmanuel Macron(@ EmmanuelMacron) link

Google Maps Het ongeval vond plaats in Millas, in het zuiden van Frankrijk.

Très vive émotion suite au terrible accident survenu à #Millas dans les Pyrénées-Orientales. Les secours et les services de l’Etat sont pleinement mobilisés. Je me rends sur place immédiatement. Elisabeth BORNE(@ Elisabeth_Borne) link

Skolas autobusa un vilciena sadursmē #Millas #Francija 3 bojā gājušie un 7 nopietni cietušie.

📷 @francebleu pic.twitter.com/r4RRLHKKcx BreakingLV(@ breakinglv) link